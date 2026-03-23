Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 87-Jähriger
Bad Dürkheim (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6240911
Die am 22.03.2026 als vermisste gemeldete 87-Jährige konnte wohlbehalten in Bad Dürkheim angetroffen werden.
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