Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 87-Jähriger

Bad Dürkheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6240911

Die am 22.03.2026 als vermisste gemeldete 87-Jährige konnte wohlbehalten in Bad Dürkheim angetroffen werden.

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