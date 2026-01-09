PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte stehlen Motorboot in Hüls - Zeugen gesucht

POL-KR: Unbekannte stehlen Motorboot in Hüls - Zeugen gesucht
Krefeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (4. Januar 2026) entwendeten unbekannte Täter gegen kurz nach Mitternacht ein Boot aus einer Lagerhalle auf der Odilia-von-Goch-Straße in Hüls. Die beiden Männer entfernten sich anschließend in einem hellblauen VW Transporter T5 mit niederländischem Kennzeichen und dem auf einen Anhänger geladenen Diebesgut. Bei dem blauen Motorboot der Marke Gimibo (Corallo 510 SC) sind auf der linken Seite ein Fisch sowie die Schriftzüge "Humminbird" und "Minn Kota" abgebildet. Zeugen, denen das Gespann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

