LPI-G: (LK ABG) Unfallflucht - Zeugen gesucht (0082381/2026)
Altenburger Land (ots)
Meuselwitz: Am 02.04.2026 beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz "Schloßplatz" in der Friedrich-Naumann-Straße einen dort geparkten Pkw Skoda und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0082381/2026 und nimmt Hinweise telefonisch unter 03447 / 4710 entgegen.
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