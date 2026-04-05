LPI-G: (LK ABG) Motorradfahrer gestürzt (0083834/2026)
Altenburger Land (ots)
Windischleuba: Am 05.04.2026 befuhr ein 68-Jähriger mit seiner Yamaha gegen 12:30 Uhr die B 7 aus Richtung Zschaschelwitzer Kreuz in Richtung Eschefeld und kam nach dem Abzweig nach Bocka in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei leicht.
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