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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Motorradfahrer gestürzt (0083834/2026)

Altenburger Land (ots)

Windischleuba: Am 05.04.2026 befuhr ein 68-Jähriger mit seiner Yamaha gegen 12:30 Uhr die B 7 aus Richtung Zschaschelwitzer Kreuz in Richtung Eschefeld und kam nach dem Abzweig nach Bocka in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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