LPI-G: (LK ABG) Motorradfahrer gestürzt (0083834/2026)

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 03.04.2026 in der Zeit von 16:45 Uhr und 17:15 Uhr begab sich eine 43-Jährige in eine Tankstelle in der Leipziger Straße und warf dort zunächst ein Regal um, welches dabei beschädigt wurde. In der Folge versuchte sie eine Kundin vor der Tankstelle zu schlagen. Nachdem dies misslang flüchtete sie vom Gelände der Tankstelle ...

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