Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt durch zwei Bundesländer

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (ots)

In der Nacht vom 05.04.2026 zum 06.04.2026 wollten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 01:30 Uhr in der Ortslage Reudnitz den Fahrer eines BMW kontrollieren, da er ohne eingeschaltete Beleuchtungseinrichtungen fuhr. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Was sich anschloss, war eine Verfolgungsfahrt über etwa 100 km durch das Erzgebirge und in Anschluss in Richtung Zwickau, wo das Fahrzeug in der Ortslage Rottmannsdorf gestoppt werden konnte. Wie sich herausstellte, war der Führerschein des 54-jährigen Fahrers zur Einziehung ausgeschrieben. Im Verlauf seiner Flucht gefährdete der Fahrzeugführer mehrere Verkehrsteilnehmer und beging zahlreiche Verkehrsverstöße. Weiterhin war er nicht befugt, das Fahrzeug zu nutzen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 084143/2026 an die Polizeiinspektion Greiz (Tel. 03661-6210) zu wenden. <PS>

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