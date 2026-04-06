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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesgut mitgeführt und wenig später versuchte gefährliche Körperverletzung

Altenburg (ots)

Nach einem Bürgerhinweis zu einer auffälligen Person in Gößnitz, stellten die Beamten die Person am 05.04.2026 gegen 17:30 Uhr in der Tannichtstraße von 04639 Gößnitz fest. Während der Prüfung des 61 - jährigen wurden neben diverse Gegenstände, welche mutmaßlich zu Diebstahlshandlungen gehören, auch ein zur Fahndung stehendes Fahrrad festgestellt. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Nur kurze Zeit später ereignete sich um 18:50 Uhr eine Streitigkeit zwischen dem 61 - jährigen sowie einem 31 - jährigen, erneut in der Tannichtstraße von Gößnitz. Dabei versuchte der Ältere mittels einer Bierflasche den Anderen zu schlagen. Dieser konnte geistesgegenwärtig mittels einer Meidbewegung eine Verletzung verhindern. Nachdem die Beamten der PI Altenburger Land verständigt wurden, konnte der Täter zwar nicht mehr im Umfeld festgestellt werden, aber es wurde schnell klar, dass es sich um den kurz zuvor namentlich bekannt gemachten Mann handelte. Dieser wird sich nun ergänzend zum mitgeführten Diebesgutes wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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