LPI-G: Erfolgreiche Personen- und Verkehrskontrollen

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (ots) - In der Nacht vom 05.04.2026 zum 06.04.2026 wollten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 01:30 Uhr in der Ortslage Reudnitz den Fahrer eines BMW kontrollieren, da er ohne eingeschaltete Beleuchtungseinrichtungen fuhr. Dieser ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Was sich anschloss, war eine Verfolgungsfahrt über etwa 100 km durch ...

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