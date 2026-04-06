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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolgreiche Personen- und Verkehrskontrollen

Gera (ots)

Über das Osterwochenende führten die Beamten der Geraer Polizei eine Vielzahl an Kontrollen im Stadtgebiet durch. Hierbei wurden 8 Personen angetroffen, welche geringen Mengen an chemischen Betäubungsmitteln oder verschreibungspflichtigen Medikamenten mit sich führten. Weiterhin wurden insgesamt 6 Fahrzeugführer festgestellt, welche unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen die jeweiligen Kraftfahrzeuge führten. In allen Fällen leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungs- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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