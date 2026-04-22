POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Ost (ots)
Unbekannte sind am Montag (21.04.2026) in eine Wohnung im vierten Obergeschoss an der Haußmannstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 10.30 und 12.00 Uhr Zugang zu der Wohnung, indem sie gewaltsam die Wohnungstür aufbrachen. Dort durchwühlten sie anschließend sämtliche Schränke. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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