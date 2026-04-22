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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tankbetrüger gefährdet auf seiner Flucht Verkehrsteilnehmer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend (21.04.2026) an der Feuerbacher-Tal-Straße seine Tankrechnung nicht bezahlt und auf seiner Flucht mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Unbekannte betankte gegen 20.40 Uhr einen schwarzen 4er BMW mit Sprit im Wert von rund 100 Euro und fuhr davon, ohne die Rechnung zu bezahlen. Bei seiner Flucht über die Feuerbacher-Tal-Straße Richtung Botnang fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und soll dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Ein Zeuge folgte dem BMW, verlor ihn dann aber aus den Augen. Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen AZ-NK, die am BMW angebracht waren, mutmaßlich in Rheinland-Pfalz gestohlen wurden. Der Fahrer des BMW trug ein schwarzes Adidas Oberteil, eine schwarze Adidas Hose mit weißen Streifen und schwarze Sportschuhe möglicherweise der Marke Balenciaga. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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