Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl

Wilhelmshaven (ots)

Am 12.05.2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Sven-Hedin-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verstaute ein 23-jähriger Beschuldigter mehrere Lebensmittel in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend passierte er den Kassenbereich und bezahlte lediglich eine Packung Zigaretten.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte während der Tat ein Butterfly-Messer in seiner rechten Socke mitführte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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