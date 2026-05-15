Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Himmelfahrtsveranstaltung in Steinhausen verläuft weitestgehend friedlich

Bockhorn (ots)

Am 14.05.2026 fand in Steinhausen die traditionelle Himmelfahrtsveranstaltung im Außenbereich der Altdeutschen Diele statt. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen im Verlauf der Veranstaltung etwa 1.000 Personen an dem Frühtanz teil. Bei überwiegend gutem Wetter verlief die Veranstaltung aus Sicht der Polizei weitestgehend friedlich. Im Verlauf des Tages wurden lediglich wenige veranstaltungstypische Straftaten bekannt. Hierbei handelte es sich um drei Körperverletzungsdelikte, eine fahrlässige Körperverletzung sowie eine Sachbeschädigung. Gegen 22:00 Uhr wurde die Veranstaltung beendet. Im Anschluss verließen die Besucherinnen und Besucher die Veranstaltungsörtlichkeit überwiegend störungsfrei. Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz des Einsatzgeschehens.

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