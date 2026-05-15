POL-WHV: Körperverletzung und Beleidigung in Bar

Jever (ots) - Am 11.05.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mühlenstraße in Jever zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß geparkter roter Hyundai Tucson am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt. Aufgrund der Höhe der Beschädigung wird derzeit davon ausgegangen, dass diese möglicherweise durch ...

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