Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung und Beleidigung in Bar
Wilhelmshaven (ots)
Am 14.05.2026, gegen 02:40 Uhr, kam es in einer Bar in der Börsenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein 55-jähriger Beschuldigter eine 32-jährige Frau zunächst verbal. Anschließend schlug der Mann der Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Die Frau erlitt hierbei Verletzungen im Bereich der Nase. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell