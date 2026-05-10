Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt mit 2,66 Promille

Wolfsburg (ots)

Am gestrigen Tage, gegen 22.10 Uhr, bemerken aufmerksame Verkehrsteilnehmer, dass eine vorausfahrende PKW Fahrerin aus Wolfsburg mit ihrem Fahrzeug Schlangenlinien und extrem langsam gefahren sei. Offensichtlich ist sie dann an ihrer Wohnanschrift angekommen, habe den Wagen mitten auf der Straße abgestellt und ist in ihre Wohnung gegangen. Dort konnte sie dann kurz danach von der Polizei angetroffen werden. Auch dieser Person wurde im Klinikum Blut abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

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