Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 37-Jähriger verursacht betrunken Verkehrsunfall und flüchtet

Erfurt (ots)

Am Samstagnachmittag (11.04.2026) verursachte ein Citroen-Fahrer im Erfurter Norden einen Verkehrsunfall mit für ihn weitreichenden Folgen. Der 37-Jährige war gegen 16:00 Uhr in der Prager Straße unterwegs gewesen, als er durch sein ungebührliches Verhalten auffiel. Er musste an einer Engstelle einem entgegenkommenden Auto Vorrang gewähren. Der 37-Jährige zeigte sich damit aber nicht einverstanden. Stattdessen schimpfte er und drängelte sich dennoch durch die Engstelle. Hierbei beschädigte er zwei geparkte Autos. Der Unfallverursacher stieg in der weiteren Folge aus seinem Citroen aus, ließ diesen auf der Straße stehen und flüchtete zu Fuß, ohne sich über die Beschädigungen an dem Ford und Suzuki zu vergewissern. Polizisten stellten ihn wenig später alkoholisiert und schlafend im Treppenhaus seiner Wohnanschrift fest. Da er einen Atemalkoholtest ablehnte, musste der 37-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizisten stellten die Autoschlüssel des Citroen sicher und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (SO)

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