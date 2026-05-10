Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 09.05.2026, 10.00 Uhr, Trunkenheitsfahrt mit 1,59 Promille

Wolfsburg (ots)

Am gestrigen Samstag, um 10.00 Uhr, fiel einer Polizeitreife ein aus dem Landkreis Gifhorn stammender PKW Fahrer auf, der die Berliner Brücke in Wolfsburg befuhr. Weil er nicht ordnungsgemäß angeschnallt war wurde er angehalten. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass überall im Fahrzeug leere Bierdosen lagen und es stark nach Atemalkohol gerochen hatte. Ein Test ergab 1,59 Promille, Blutentnahme durchgeführt, Führerschein wurde sichergestellt.

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