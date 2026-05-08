Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 31-Jähriger bei Streitigkeiten lebensgefährlich mit Messer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Ziegenmarkt

07.05.2026, 18:00 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam es am Donnerstagabend in der Straße Ziegenmarkt in Helmstedt. Dabei wurde ein 31-jähriger Helmstedter lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Ein Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Tatverdächtigen und dem späteren Opfer. Als der Streit eskalierte, verletzte der 36-jährige Tatverdächtige das 31 Jahre alte Opfer mit einem Messer. In der Folge wurde das Opfer mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Braunschweiger Klinikum gebracht. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden.

Im Hinblick auf den festen Wohnsitz des Tatverdächtigen und einer fehlenden Wiederholungsgefahr stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig mangels Haftgründen keinen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige entlassen.

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