PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Sakristei - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr, und Donnerstagabend, 18:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Sakristei der katholischen Kirche St. Pankratius in der Berghäuser Straße. Aus den Räumlichkeiten wurden sakrale Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.

Wer hat am Donnerstag im Bereich der Kirche verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Tel.-Nr. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 20:42

    POL-PDLU: Call-Center-Betrugsversuche in Dannstadt-Schauernheim/Altrip

    Dannstadt-Schauernheim/Altrip (ots) - Aktuell kommt es in Dannstadt-Schauernheim und Altrip vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen sich fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 16:00

    POL-PDLU: Frankenthal - Versuchtes Raubdelikt

    Frankenthal (ots) - Am 18.02.2026, gegen 15.30 Uhr, spricht der 14-jährige Tatverdächtige aus Frankenthal im Metznerpark eine 10-köpfige Gruppe bestehend aus Jugendlichen und Kindern an und fordert die Herausgabe von Bargeld. Bei einem 15-jährigen Geschädigten versuchte er den Geldbeutel zu entreißen. Nachdem ihm dies nicht gelang, flüchtete er von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte er in ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:32

    POL-PDLU: Call-Center-Betrugsversuch

    Altrip (ots) - Am Mittwochabend des 18.02.2026 wurde eine 56-jährige von einem unbekannten Anrufer kontaktiert, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Er teilte der Dame mit, dass es in Altrip angeblich zu Einbrüchen gekommen sei und sie nun auch gefährdet sei. Daher solle sie ihren Schmuck in einem Kochtopf vor die Haustür stellen. Die Dame erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Sie kam der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren