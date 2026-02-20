Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Sakristei - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr, und Donnerstagabend, 18:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Sakristei der katholischen Kirche St. Pankratius in der Berghäuser Straße. Aus den Räumlichkeiten wurden sakrale Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.

Wer hat am Donnerstag im Bereich der Kirche verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Tel.-Nr. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell