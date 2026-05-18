Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lager

Kupferkabel gestohlen

Emmerich-Borghees (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag (17. Mai 2026), 10:00 Uhr, sind unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in die Lagerhalle einer Firma an der Ostermayerstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabeln sowie Packungen mit Einaderkabeln. Zu vermuten ist, dass ein Fahrzeug parat stand, um die Beute abzutransportieren. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell