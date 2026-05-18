Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Imbisswagen am frühen Morgen explodiert

Nach ersten Erkenntnissen technischer Defekt ursächlich

Goch (ots)

Am frühen Montagmorgen (18. Mai 2026) gegen kurz vor 5 Uhr riss ein lauter Knall Anwohner an der Voßheider Straße aus dem Schlaf. Grund war die Explosion eines Imbisswagens, der dort am Straßenrand abgestellt war. Der Anhänger wurde durch die Detonation komplett zerstört. Trümmerteile flogen meterweit, dadurch entstand Sachschaden an insgesamt fünf umliegenden Häusern, einer Garage und einem geparktem PKW. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz, zu einem Brandgeschehen in Folge der Explosion kam es aber nicht. Beamte der Kriminalpolizei erschienen zur Spurensicherung vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen ist wahrscheinlich ein technischer Defekt ursächlich für die Explosion. (cs)

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