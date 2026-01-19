Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zwei Verkehrsunfälle mit Bogestra-Bussen auf der Alleestraße - insgesamt acht Verletzte

Am Montagnachmittag kam es auf der Alleestraße in Bochum innerhalb kürzester Zeit zu zwei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Bussen der Bogestra. Insgesamt wurden dabei acht Personen verletzt.

Erster Unfall gegen 15:50 Uhr:

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:50 Uhr im Kreuzungsbereich Alleestraße / Kohlenstraße. Ein Bus der Bogestra musste dort eine Vollbremsung durchführen. Infolge des abrupten Bremsmanövers wurden die vier Insassen, allesamt Mitarbeitende der Bogestra, leicht verletzt. Drei von ihnen wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Versorgung der Verletzten sowie die Einsatzmaßnahmen vor Ort waren insgesamt zwei Rettungswagen, zwei Krankenwagen, ein Notarzt sowie der Einsatzleitdienst der Innenstadtwache im Einsatz.

Zweiter Unfall nur Minuten später:

Noch während die Einsatzkräfte den ersten Unfall abarbeiteten, kam es um 16:08 Uhr nur wenige Meter entfernt, im Bereich Alleestraße / Stahlhauser Straße, zu einem weiteren Verkehrsunfall - ebenfalls unter Beteiligung eines Bogestra-Busses. Der Bus kollidierte dort aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem Pkw. Der Fahrer des Pkw wurde dabei schwer verletzt. Er war nicht eingeklemmt, musste jedoch durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Neben dem Autofahrer wurden auch drei Insassen des Busses leicht verletzt; drei Personen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die übrigen rund 50 Fahrgäste des Busses blieben unverletzt. An dieser Einsatzstelle waren ein Löschfahrzeug, drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein zusätzlicher Krankenwagen eingebunden.

Die Polizei hat an beiden Einsatzstellen die Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen.

