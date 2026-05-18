Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Körperverletzung bei Hundespaziergang

Wer kennt dieses ältere Paar?

Kleve (ots)

Am Freitagmorgen (15. Mai 2026) war eine 35-jährige Hundebesitzerin aus Kranenburg gegen 10:00 Uhr auf dem Prinz-Moritz-Weg in der Nähe der Luisenbrücke mit ihren zwei Hunden unterwegs. Sie traf zunächst auf eine andere Hundehalterin, die mit ihrem Rüden - einem schwarz-weißen Border Collie - spazieren war. Die beiden Frauen kamen ins Gespräch. Währenddessen kam ein älteres Paar mit einem Hund aus Richtung In den Galleien/Birnenallee. Es kam zu einer Rangelei zwischen dem Border Collie der Frau und dem Hund des Pärchens, die Hündin der Frau aus Kranenburg stand bellend daneben. Laut Schilderung der 35-Jährigen schlug die ältere Frau die bellende Hündin mit der Leine und trat nach ihr. Als die Kranenburgerin daraufhin näherkam, schlug der ältere Mann ihr unvermittelt ins Gesicht und würgte sie dann. Die 35-Jährige gibt weiterhin an, dass sie dem Unbekannten in die Hand biss, um sich zu befreien, woraufhin er sie erneut schlug. Nach der Auseinandersetzung lief das Paar weiter in Richtung Moritzpark. Die Frau aus Kranenburg suchte die Wache auf und erstattete Anzeige. Sie beschreibt das Paar wie folgt:

Mann

- Zwischen 65 und 75 Jahre alt, - Grau-weiße Haare - Bekleidet mit einer dunklen Camel-Jacke und blauen Jeans

Frau

- Im selben Alter - Kinnlange, graue Haare, mit Pony, in den Haaren steckte eine Sonnenbrille - Olivfarbene Jacke, dunkelblaue Jeans - Dunkelblaue Sneaker

Vermutlich handelt es sich bei dem Hund des Paares um einen jungen Münsterländer. Gut möglich ist, dass der Mann durch den Biss eine Verletzung an der Hand erlitten hat.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt das beschriebene Paar? Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Insbesondere auch die dritte Frau mit dem Border Collie wird als Zeugin gesucht. Hinweise werden unter 02821 5040 von der Kripo Kleve entgegengenommen. (cs)

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