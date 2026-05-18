Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus

vier Personen im Auto verletzt

Weeze (ots)

Am Sonntag (17. Mai 2026) gegen 22:21 Uhr wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Kevelaerer Straße verletzt. Der 41-jährige Fahrer eines Audi A 4 aus Essen fuhr die B 9 aus Richtung Weeze in Richtung Kevelaer. Er beabsichtigte, hinter der Kervenheimer Straße nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen und verlangsamte daher seine Fahrt. Der 44-jährige Fahrer eines Linienbusses (Leerfahrt) wollte den Audi überholen. In der Folge kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden der Fahrer des Audi sowie ein Mitfahrer schwer verletzt, zwei weitere Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungsdienst Krankenhäusern zugeführt. Der genaue Unfallhergang ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei in Geldern. (sp)

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