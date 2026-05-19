POL-KLE: Emmerich - Besitzerin gesucht: Wem gehört dieses Damenrad?
Emmerich (ots)
In der Nacht vom 3. auf den 4. März 2026 hatte ein bislang unbekannter Täter auf der Straße Straatmannshof ein hochwertiges Fahrrad entwendet - und dabei vor Ort ein anderes Rad zurückgelassen. Zu vermuten ist, dass auch dieses Rad - ein matt-schwarzes Damenfahrrad der Marke Batavus - zuvor gestohlen wurde. Bislang konnte es allerdings noch keiner Straftat zugeordnet werden. Das Rad hat eine auffällig große, dunkelgrüne Klingel.
Die Polizei fragt nun: Wem gehört das Damenrad oder wer kann Angaben zu den rechtmäßigen Besitzern machen? Hinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)
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