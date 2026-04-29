Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Manipuliertes E-Bike hat folgen für den Fahrer

Mühlhausen (ots)

E-Bike erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und werden vermehrt durch Beamte der Polizei in den Städten festgestellt - so auch im Hanfsack am Dienstagabend. Der 22-Jähriger Fahrer war erstaunlich entspannt für die gefahrene Geschwindigkeit mit seinem Pedelec unterwegs.

Eine Prüfung führte zur Feststellung, dass Fahrzeug durch Manipulationen eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von etwa 50 km/h erreichen kann. Dies wiederum ändert den Charakter des Pedelecs zu einem Kleinkraftrad, welches einer Pflichtversicherung bedarf. Ebenso müssen Fahrer dieser Fahrzeuge eine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Beides konnte der Mann nicht vorweisen, weshalb Ermittlungen eingeleitet wurden.

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