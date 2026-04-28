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LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Maria Schiller?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Maria Schiller?
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Mühlhausen (ots)

Seit dem 7. April wird die 16-jährige Maria Schiller aus Mühlhausen vermisst. Die Jugendliche kehrte an diesem Tag nach einem Ausgang nicht zu ihrer Unterkunft in Mühlhausen OT Pfafferode zurück. Zum gegenwärtigen Aufenthalt liegen keine Informationen vor. Zuletzt wurde sie am Bahnhof in Leinefelde gesehen. Seither gilt Maria als vermisst.

Die Vermisste pflegt gegebenenfalls Kontakt nach Jena und Darmstadt. Ermittlungen vor Ort verliefen jedoch zunächst erfolglos.

Maria Schiller wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter 18 Jahre
   - schlanke Gestalt
   - etwa 180 cm groß
   - schulterlange, braune Haare
   - Piercings an Nase, Lippenbändchen und Septum

Hinweise zum Aufenthalt von Maria Schiller nimmt die Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Anmerkung: Medienvertretern wir zur Darstellung der Bildnisse der Vermissten die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen.

Aktenzeichen: 0085348

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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