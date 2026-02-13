PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit mehreren Autos kollidiert

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß Donnerstagmorgen mit seinem Pkw gegen mehrere in der Straße "Neuer Friedberg" geparkte Autos, wodurch an diesen ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro entstand. Ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher den Unfallort. Ein Mann und eine Frau kehrten wenig später zu einem der beschädigten Pkw zurück und versuchten die Unfallspuren zu beseitigen. Durch eine Zeugin wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich fünf Personen in dem unfallverursachenden Auto befunden hatten. Die Polizisten fanden den Pkw verschlossen und ohne Kennzeichen in der Nähe auf. Es gibt Hinweise auf eine Gruppe mit zum Teil alkoholisierten Personen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Fahrzeugführer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0037531/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:04

    LPI-SHL: Stark alkoholisiert

    Wasungen (ots) - In der Nacht zu Freitag (13.02.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 50-jährigen Pedelec-Fahrer in Wasungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 50-Jährigen erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:46

    LPI-SHL: Drogenvortest positiv

    Suhl (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Donnerstagabend einen 21-jährigen Autofahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:10

    LPI-SHL: Unfall beim Auffahren auf die Landstraße

    Einhausen (ots) - Eine 84-jährige Autofahrerin fuhr Mittwochabend von Einhausen kommend auf die Landstraße 3089 auf und übersah dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren