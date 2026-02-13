Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit mehreren Autos kollidiert

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß Donnerstagmorgen mit seinem Pkw gegen mehrere in der Straße "Neuer Friedberg" geparkte Autos, wodurch an diesen ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro entstand. Ohne die Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher den Unfallort. Ein Mann und eine Frau kehrten wenig später zu einem der beschädigten Pkw zurück und versuchten die Unfallspuren zu beseitigen. Durch eine Zeugin wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich fünf Personen in dem unfallverursachenden Auto befunden hatten. Die Polizisten fanden den Pkw verschlossen und ohne Kennzeichen in der Nähe auf. Es gibt Hinweise auf eine Gruppe mit zum Teil alkoholisierten Personen im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Fahrzeugführer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0037531/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

