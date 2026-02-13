LPI-SHL: Stark alkoholisiert
Wasungen (ots)
In der Nacht zu Freitag (13.02.2026) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 50-jährigen Pedelec-Fahrer in Wasungen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 50-Jährigen erwartet eine Anzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell