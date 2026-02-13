LPI-SHL: Drogenvortest positiv
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Donnerstagabend einen 21-jährigen Autofahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell