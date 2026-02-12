Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Schlangenlinien gefahren

Belrieth (ots)

Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 52-jährige Autofahrerin, welche in Schlangenlinien auf der Landstraße zwischen Obermaßfeld und Belrieth unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der Verdacht auf den Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt wurde durch einen durchgeführten Atemalkoholtest bestätigt. Dieser ergab einen Wert von 1,93 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Die 52-Jährige erwartet eine Anzeige.

