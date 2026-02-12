Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Auffahren auf die Landstraße

Einhausen (ots)

Eine 84-jährige Autofahrerin fuhr Mittwochabend von Einhausen kommend auf die Landstraße 3089 auf und übersah dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

