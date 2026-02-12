PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Auffahren auf die Landstraße

Einhausen (ots)

Eine 84-jährige Autofahrerin fuhr Mittwochabend von Einhausen kommend auf die Landstraße 3089 auf und übersah dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren