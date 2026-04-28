Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffito auf Fensterscheibe aufbracht - Polizei ermittelt

Artern (ots)

In der Ritterstraße brachten derzeit Unbekannte in der Zeit von Montag bis Dienstag 8.15 Uhr ein Graffito auf einer Fensterscheibe mit roter Sprühfarbe auf. Anhand des Inhalts ist die Sachbeschädigung als politisch motiviert zu bewerten und er linke Szene zuordenbar.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0104504

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