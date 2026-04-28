Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dacharbeiten rufen Feuerwehr auf den Plan

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 10.20 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Oskar-Cohn-Straße. Im Rahmen von Dacharbeiten musste ein bestellter Dachdecker Schweißarbeiten verrichten, um ein Dach abdichten zu können. Hierbei hatte die Flamme einen Dachbalken zum Glimmen gebracht, weshalb die Feuerwehr zum Einsatz kam, um einen Gebäudebrand zu verhindern. Schnell wurden die Löscharbeiten abgeschlossen, ohne dass Personen in Gefahr waren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

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