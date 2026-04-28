Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintliche Gaunerzinken entpuppen sich als Messpunkte

Bendeleben (ots)

Am Dienstagvormittag beobachtete ein Anwohner aus Bendeleben in der Kirchstraße merkwürdige Symbole auf den Straßenlaternen. Neben einem Kreuz waren Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben aufgebracht. Der aufmerksame Bürger informierte die Polizei und äußerte den Verdacht, dass es sich bei den Aufschriften um sogenanne Gaunerzinken handeln könne. Augenscheinlich handelt es sich jedoch um Messpunkte, die auf die Laterne aufgebracht wurden. Inwieweit diese rechtmäßig aufgebracht wurden, muss geprüft werden. Bei der Nachschau erhärtete sich der Verdacht, dass diese Messpunkte in einem Verhältnis zueinanderstehen.

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