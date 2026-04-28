Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter bei Buntmetalldiebstahl aufgeschreckt - Auto zurückgelassen

Herbsleben (ots)

Am Dienstag gegen 2 Uhr manipulierte ein derzeit Unbekannter an einem Baustromkasten in der Schloßgasse. Noch vor dem Eintreffen der Beamten wurde der Täter, der vermutlich im Begriff war, die Kabel aus dem Stromkasten herauszulösen und zu entwenden, aufgeschreckt, sodass er die Flucht zu Fuß antrat. In der Nähe des Tatorts ließ er jedoch sein Fahrzeug, welches er für die Anreise gebrauchte und später womöglich auch zum Abtransport des Beutegutes nutzen wollte, zurück. Durch Beamte der Polizeistation Bad Langensalza wurde das Fahrzeug sowie in diesem befindliche Tatmittel sichergestellt. Zur Nacheile nach dem Täter wurde ein Personenspürhund eingesetzt. Dem Verdächtigen konnte man nicht habhaft werden.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und dem Täter machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0104029

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