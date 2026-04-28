PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter bei Buntmetalldiebstahl aufgeschreckt - Auto zurückgelassen

Herbsleben (ots)

Am Dienstag gegen 2 Uhr manipulierte ein derzeit Unbekannter an einem Baustromkasten in der Schloßgasse. Noch vor dem Eintreffen der Beamten wurde der Täter, der vermutlich im Begriff war, die Kabel aus dem Stromkasten herauszulösen und zu entwenden, aufgeschreckt, sodass er die Flucht zu Fuß antrat. In der Nähe des Tatorts ließ er jedoch sein Fahrzeug, welches er für die Anreise gebrauchte und später womöglich auch zum Abtransport des Beutegutes nutzen wollte, zurück. Durch Beamte der Polizeistation Bad Langensalza wurde das Fahrzeug sowie in diesem befindliche Tatmittel sichergestellt. Zur Nacheile nach dem Täter wurde ein Personenspürhund eingesetzt. Dem Verdächtigen konnte man nicht habhaft werden.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und dem Täter machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0104029

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 12:31

    LPI-NDH: Kripo ermittelt nach versuchter räuberischer Erpressung

    Nordhausen (ots) - Am Montag geriet ein 20-Jähriger gegen 19.10 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße mit einer Gruppe aus mehreren Personen in eine Streitigkeit. Aus der der Ansammlung von Personen heraus wurde der Mann zur Herausgabe von Bargeld unter der Androhung von Gewalt von einem derzeit Unbekannten bewogen, wogegen der 20-Jährige widersprach. Daraufhin wurde ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 12:31

    LPI-NDH: Hochwertiges E-Mountain-Bike entwendet

    Nordhausen (ots) - Ein derzeit unbekannter Täter nutze in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr die günstige Gelegenheit, ein kurzzeitig abgestelltes E-Mountain-Bike von dem Hersteller Bulls in der Weberstraße zu entwendet. Der Besitzer parkte es kurzzeitig vor der Wohnanschrift ab und stellte wenige Augenblicke später den Diebstahl des Fahrrades vom Typ VUCA EVO AM 2 fest. Der Wert des Rades liegt einen hohen ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 12:30

    LPI-NDH: Briefkasten zerstört

    Bad Langensalza (ots) - In der Zeit von Sonntag 23.30 Uhr bis Montag 17.20 Uhr öffneten derzeit Unbekannte in der Herrmann-von-Salza-Straße gewaltsam einen Briefkasten. Ob aus dem inneren etwas entwendet wurde kann gegenwärtig nicht festgestellt werden. Der Sachschaden an dem Briefkasten wird auf etwa einhundert Euro beziffert. Zur Tatausübung nutzten die Täter ein unbekanntes Hebelwerkzeug. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren