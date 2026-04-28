Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Mountain-Bike entwendet

Nordhausen (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter nutze in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr die günstige Gelegenheit, ein kurzzeitig abgestelltes E-Mountain-Bike von dem Hersteller Bulls in der Weberstraße zu entwendet. Der Besitzer parkte es kurzzeitig vor der Wohnanschrift ab und stellte wenige Augenblicke später den Diebstahl des Fahrrades vom Typ VUCA EVO AM 2 fest. Der Wert des Rades liegt einen hohen vierstelligen Bereich.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Fahrrad und dem Täter. Wer die Tat oder den handelnden Täter beobachtet hat wird ebenso wie diejenigen gebeten, denen ein solches Fahrrad auffällt oder es zum Kauf angeboten wird, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0103712

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