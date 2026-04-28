Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sondershausen (ots)

Am Montag ereignete sich in der Ferdinand-Schlufter-Straße zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beschädigte ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Pkw. An der Fahrerseite wurde der Außenspiegel des grünen Skoda des Typs Rapid beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich entgegen der ihm obliegenden Pflichten, zur Feststellung als Beteiligter eines Verkehrsunfalls, unerlaubt vom Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen der begangenen Verkehrsunfallflucht ein und suchen nach Zeugen, die den Unfall zur Tatzeit beobachtet haben und Angaben zum beteiligten Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer machen können.

Aktenzeichen: 0103817

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