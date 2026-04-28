Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Wohnhaus

Ferna (ots)

Derzeit Unbekannte drangen gewaltsam in der Kirchstraße in ein leerstehendes Wohnhaus ein. Die Tat wurde am Montagabend bekannt und der Polizei gemeldet. In welchem Zeitraum sich der Einbruch ereignet hat ist indes unbekannt. Augenscheinlich wurde jedoch in dem Inneren nichts entwendet.

Hinweise zur Tat und den handelnden Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0103829

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