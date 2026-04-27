Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erdaushub auf Fahrbahn verteilt

Ilfeldn (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein mir Erde beladener Lastkraftwagen die Lindenallee. Aufgrund einer mangelnden Ladungssicherung kam das Transportgut ins rutschen und verteilte sich auf der Fahrbahn über die Länge von etwa 300 Metern. Zur Reinigung der Fahrbahn und dem Abtransport des Erdaushubs kamen die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Durch einen Zeugenhinweis konnte das Verursacherfahrzeug bekannt gemacht werden.

Eine entsprechende Kostenregulierung durch den Verantwortlichen wird geprüft. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr kam es entsprechend zu Verkehrseinschränkungen in der Lindenallee.

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