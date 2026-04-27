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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag 13.30 Uhr bis Montag 6 Uhr gewaltsam in einem Baucontainer in der Kleiststraße ein. Hierin wurden unter anderem Werkzeuge gelagert, welche sich die Diebe in rechtswidriger Absicht aneigneten. Mit dem Beutegut im Wert von mehr als dreitausend Euro entfernte sich die Täter in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0102972

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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