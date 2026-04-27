Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großhandel von Unbekannten heimgesucht

Leinefelde (ots)

In der Worbiser Straße betraten derzeit Unbekannte in der Zeit von Freitag 17 Uhr bis Montag 7.10 Uhr widerrechtlich das Firmengrundstück eines Großhandels. Zunächst öffneten sie hierfür gewaltsam den Zaun, der das Gelände umfriedete und so das unbefugte Betreten verhinderte. Zu dem möglichen Beutegut muss derzeit ermittelt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0102947

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