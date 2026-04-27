Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lampen beschädigt und mit Sprühfarbe verunstaltet

Mühlhausen (ots)

Im Bereich des Schillerweges wurden durch Unbekannte zwei Lampen durch einen nicht bekannten Gegenstand beschädigt. Zudem wurde durch die Täter ein Graffito in der Zeit zwischen Freitag 11 Uhr und Samstag 7.30 Uhr an den betroffenen Lampen aufgebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0103303

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell