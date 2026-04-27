Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken gegen Hoftor gefahren

Schernberg (ots)

In der Kittelstraße ereignete sich am Sonntag gegen 20.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer verletzt wurde. Der 31-Jährige rammte ein Garagentor und zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Der Fahrer musste zur weiteren Behandlung und einer Blutprobenentnahme in ein Klinikum gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellten den Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Hoftor beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

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