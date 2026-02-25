Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Schuppen im Vollbrand am Funkensonntag

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Hagnau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hagnau und des KFV Bodenseekreis.

Die Freiwillige Feuerwehr Hagnau wurde am Sonntag, 22. Februar 2026, um 14:50 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte trafen gegen 15:00 Uhr an der Einsatzstelle ein. Vor Ort stand ein Abstellschopf aus Holz bereits im Vollbrand. Aufgrund der sehr geringen Entfernung zu einem angrenzenden Wohngebäude hatten die Flammen dieses bereits erreicht. Es bestand akute Gefahr eines Übergreifens auf den Dachstuhl des Wohngebäudes. Einsatzverlauf und Maßnahmen Umgehend wurde ein schneller Löschangriff eingeleitet, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die Wasserversorgung erfolgte über einen Hydranten.

Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung auf das Wohngebäude verhindert werden. Bereits um 15:08 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Die anschließenden Nachlöscharbeiten dauerten noch etwa eine Stunde an. Der Brandort wurde zudem zweimal mit einer Wärmebildkamera überprüft, um ein erneutes Aufflammen zuverlässig auszuschließen.

Aufgrund des Einsatzgeschehens musste die Bundesstraße 31 für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Der Einsatz konnte um 16:00 Uhr beendet werden.

Kräfte und Beteiligte

Im Einsatz waren: - Freiwillige Feuerwehr Hagnau - Freiwillige Feuerwehr Meersburg - DRK Immenstaad - Polizei Bodenseekreis Insgesamt befanden sich knapp 60 Einsatzkräfte vor Ort. Ebenfalls an der Einsatzstelle war der stellvertretende Kreisbrandmeister Felix Engesser.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in Gefahr. Es wurden keine Personen verletzt. Zur Brandursache, sowie zur Schadenshöhe hat die Feuerwehr keine Kenntnisse und verweist hier auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums.

Die Freiwillige Feuerwehr Hagnau bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für das schnelle, sehr gut koordinierte und vor allem erfolgreiche Abarbeiten des Einsatzes.

Pressekontakt:

Philipp Gotterbarm Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr Hagnau Telefon: 0049 160 2916134 E-Mail: info@feuerwehr-hagnau.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell