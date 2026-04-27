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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Vermisster 80-Jähriger aus dem Pflegeheim Deuna

Deuna (ots)

Am Sonntagnachmittag bat die Polizeiinspektion Eichsfeld im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem 80-jährigen Heribert R., der aus einem Seniorenpflegeheim vermisst war.

Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers, einer Vielzahl von Polizeibeamten und der Absuche am Boden mit der Unterstützung eines Fährtensuchhundes konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden. Am Montagvormittag erkannte eine Mitarbeiterin des Pflegeheims den Mann in einem Bus zwischen Leinefelde und Worbis. Im Rahmen der sofortigen Überprüfungen durch Polizeibeamte konnte der Mann in dem Bus festgestellt werden. Bei der Inaugenscheinnahme des Herrn war eine medizinische Überprüfung durch Sanitäter notwendig.

Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld bedanken sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter bei der Suche nach dem Vermissten.

Ebenso ergeht die Bitte die Bildnisse der 80-Jährigen aus den Portalen zu entfernen, die zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen genutzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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