Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Skoda kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Wasserdurchlauf
Reinsdorf (ots)
Von der Landstraße 3086 kam am Sonntag gegen 10.20 Uhr der Fahrer eines Skoda ab, rammte einen Leitpfosten und stieß gegen einen Wasserdurchlauf im Straßengraben. Der 71-jährige Fahrzeugführer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Bis gegen 11 Uhr am es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.
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