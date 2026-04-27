LPI-NDH: Skoda kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Wasserdurchlauf

Schernberg (ots) - In der Kittelstraße ereignete sich am Sonntag gegen 20.40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer verletzt wurde. Der 31-Jährige rammte ein Garagentor und zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Der Fahrer musste zur weiteren Behandlung und einer Blutprobenentnahme in ein Klinikum gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Beamte der ...

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