Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Audi-Fahrer rammt Laterne - Blutentnahme erfolgte

Nordhausen (ots)

In der Bergstraße ereignete sich am Montag gegen 00.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 23-jähriger Fahrer eines Audi rammte eine Straßenlaterne, weshalb das Fahrzeug so stark beschädigt war, dass es abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer räumte den Konsum von Arzneimitteln vor Fahrtantritt ein, weshalb eine Blutprobe entnommen werden musste, um den Einfluss des angegebenen Anästhetikums gerichtsverwertbar nachzuweisen und zu dokumentieren.

Zudem erfolgte das Einleiten eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.

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