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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fangruppen geraten aneinander - Polizei schreitet nach Fußballspiel entschlossen ein

Bad Tennstedt (ots)

Am Sonntag gastierte im Rahmen des 24. Spieltags in der Landklasse Staffel 2 die Herrenmannschaft der BSV Eintracht Sondershausen beim TSV 1861 Bad Tennstedt. Bei einen klaren Spielverlauf für die Heimmannschaft wurde es abseits des Spielgeschehens unter den Zuschauern zunehmend hitzig, sodass es zumindest zu verbalen Anfeindungen der Fangruppen kam.

Sofort kamen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich, Polizeistation Bad Langensalza sowie einem Einsatzzug zum Einsatz, welche die Lager trennen konnten und so eine gewaltsame Auseinandersetzung, ab dem Eintreffen der Polizeibeamten, verhinderten. Die Gästefans wurden aus dem Sportstättenbereich begleitet, sodass sie ihre Fahrzeuge zur Abreise nutzen konnten.

Zunächst gab es keine Angaben den Beamten gegenüber, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Sollte es dennoch Hinweise hierfür geben, bittet die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich um eine entsprechende Mitteilung. Zeugen können sich hierfür unter der Telefonnummer 03601/4510 melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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