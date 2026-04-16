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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in der Römerstraße

Langsur-Metzdorf (ots)

Am Samstag, 11. April, zwischen 22 und 23 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Römerstraße in Metzdorf ein. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf und durchsuchten im Anschluss die dortigen Büroräume. Sie entwendeten einen Tresor samt Inhalt sowie diverse weitere Wertgegenstände. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem Kleinwagen in Richtung B418.

Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Wem ist möglicherweise ein verdächtiger Kleinwagen im Bereich der Römerstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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