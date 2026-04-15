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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 17. Kalenderwoche Trier

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 17. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 20. April:

B51, Oberstedem; K41, Rivenich; B50, Longkamp; B50, Altrich

Dienstag, 21. April:

Wittlich; A1, Fell; A602, Longuich; B51, Olzheim

Mittwoch, 22. April:

B41, Weierbach; B50, Longkamp; B53, Ehrang; L32, Bitburg

Donnerstag, 23. April:

L55, Dorf; B51, Konz; B41, Birkenfeld; B50, Zeltingen-Rachtig

Freitag, 24. April:

B53, Briedel; L48, Thörnich; A64, Mesenich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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