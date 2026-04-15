POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 17. Kalenderwoche Trier

Trier-Ruwer (ots) - Am Donnerstag, dem 2. April, klingelte das Telefon einer Seniorin aus Ruwer: Eine Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab, behauptete: "Oma! Oma! Mama hat eine Radfahrerin totgefahren!" Anschließend übernahm ein vermeintlicher Staatsanwalt, der die Zahlung einer hohen Kaution forderte. Ansonsten müsse die Tochter der Seniorin sofort in Untersuchungshaft. Die Betrüger gingen, wie häufig bei dieser ...

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