POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 17. Kalenderwoche Trier
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 17. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 20. April:
B51, Oberstedem; K41, Rivenich; B50, Longkamp; B50, Altrich
Dienstag, 21. April:
Wittlich; A1, Fell; A602, Longuich; B51, Olzheim
Mittwoch, 22. April:
B41, Weierbach; B50, Longkamp; B53, Ehrang; L32, Bitburg
Donnerstag, 23. April:
L55, Dorf; B51, Konz; B41, Birkenfeld; B50, Zeltingen-Rachtig
Freitag, 24. April:
B53, Briedel; L48, Thörnich; A64, Mesenich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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