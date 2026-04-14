Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermisste 16-Jährige ist wieder da

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Kordel (ots)

Die seit dem 31. März aus ihrem Zuhause in Kordel vermisste 16-jährige Jugendliche (unsere PM vom 9.4.26, 1533 Uhr) hat sich gestern Abend selbstständig bei der Polizei gemeldet. Laut eigenen Angaben sei sie freiwillig unterwegs gewesen. Auch sei sie während ihrer Abwesenheit nicht zu Schaden bekommen.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe ihrer Abwesenheit, das zuständige Jugendamt ist informiert.

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Minderjährigen bitten wir die Medien um Löschung aller mit unserem Fahndungsaufruf verbundenen Fotos und Daten, die Rückschlüsse auf die Betroffene ermöglichen.

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